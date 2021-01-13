Исламский мир хочет объединиться с Россией в науке и космосе

В ИСЕСКО заявили о желании исламского мира сотрудничать с Москвой в науке и космосе. Там добавили, что необходимо обсуждать не только политику, но также культуру и науку.

Глава Организации Исламского мира по вопросам образования, науки и культуры Салем бен Мухаммед аль-Малик в интервью первому замгендиректора ТАСС Михаилу Гусману сообщил о желании исламского мира сотрудничать с Россией в космосе и науке.

«Мы называем себя воротами в исламский мир в сфере образования, науки и культуры, будь то Африка, Ближний Восток или ряд азиатских стран. Что касается России, я думаю, что образование, как и культура - это основа общения и развития отношений. Что же касается науки, нет никого, кого не впечатляла бы российская наука в ее различных областях»

- глава ИСЕСКО

Он выразил желание Организации сотрудничать с Москвой научной сфере. Аль-Малик отметил, что ИСЕСКО хочет объединиться с Россией в искусственном интеллекте, космических исследованиях, физике, математике, окружающей среде.

Глава ИСЕСКО напомнил, что посещал несколько конференций, которые проходили в России. Он рассказал о визите на Казанский глобальный молодежный саммит, где встретился с руководством Татарстана.

Гендиректор Организации заявил, что тогда он предложил Группе стратегического видения «Россия – Исламский мир» расширить направление работы за счет образования, науки и культуры. Аль-Малик добавил, что это может пойти на пользу двустороннему взаимодействию вместо того, чтобы обсуждать политику.