Вестник Кавказа

Иран потрясло на 5 баллов

Иран потрясло на 5 баллов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Землетрясение произошло в иранском городе Кашмир. Магнитуда составила 5 баллов, очаг располагался на глубине 6 км. Информации о разрушениях пока нет.

В иранском городе Кашмир в провинции Разави-Хорасан произошло землетрясение, пишет Институт геофизики Тегеранского университета.

Магнитуда подземных толчков составила 5 баллов. Очаг залегал на глубине 6 км. Землетрясение было зафиксировано в 13:24 по местному времени.

Отмечается, что оценочные группы отправились в район подземных толчков для изучения информации о возможных разрушениях. При этом сообщений об этом пока нет.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1465 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Четыре землетрясения потрясли Грузию за несколько часов

Четыре землетрясения потрясли Грузию за несколько часов

Турецкую Малатью потрясло на 4,4

Турецкую Малатью потрясло на 4,4

В высокогорном районе Грузии произошли еще два землетрясения

В высокогорном районе Грузии произошли еще два землетрясения

В горах Грузии вновь зафиксировали землетрясение

В горах Грузии вновь зафиксировали землетрясение

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы