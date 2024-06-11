Иран потрясло на 5 баллов

Землетрясение произошло в иранском городе Кашмир. Магнитуда составила 5 баллов, очаг располагался на глубине 6 км. Информации о разрушениях пока нет.
В иранском городе Кашмир в провинции Разави-Хорасан произошло землетрясение, пишет Институт геофизики Тегеранского университета.
Магнитуда подземных толчков составила 5 баллов. Очаг залегал на глубине 6 км. Землетрясение было зафиксировано в 13:24 по местному времени.
Отмечается, что оценочные группы отправились в район подземных толчков для изучения информации о возможных разрушениях. При этом сообщений об этом пока нет.