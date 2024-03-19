Вестник Кавказа

В Сочи запускают двухдневные туры в высокогорный кемпинг "Нахазо"

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© Фото: пресс-служба “Роза Хутор“
Отдохнуть в горах на высоте 1900 метров над уровнем моря туристы в Сочи смогут с 1 июля. "Красная Поляна" возобновляет на летний сезон работу кемпинга "Нахазо".

С 1 июля в сочинских горах снова будет принимать гостей кемпинг "Нахазо".

Впервые высокогорный кемпинг начала работать в 2022 году, с каждым годом спрос на отдых в "Нахазо" растет, летом 2023 года в нем успели отдохнуть свыше 5 тыс человек.

Кемпинг расположен на южном склоне хребта Аибга и включает 12 домиков на 4-6 человек каждый.

"В кемпинге есть инфоцентр с прокатом горной экипировки, терраса с видом на долину реки Псоу, доступны сотовая связь и wi-fi. Попасть в "Нахазо" можно по благоустроенной пешеходной тропе протяженностью семь километров, которая стартует от высшей точки курорта "Роза Хутор" 2320 метров над уровнем моря"

– Роза Хутор

Разработанный экспертами маршрут до горного кемпинга туристы проходят под руководством гидов, маршрут  позволяет любоваться живописными видами на Кавказский горный хребет, увидеть альпийские луга, горные родники, столетние пихтовые рощи.

"В летнем сезоне 2024 года гости "Нахазо" смогут совершить двухдневный поход в кемпинг в компании профессионального гида, который проведет по маршруту и поможет установить палатку в кемпинге на специальном настиле. При этом тащить с собой ничего не нужно, все необходимое, включая коврики и спальники, предоставляется на месте"

– Роза Хутор

Туры в горный кемпинг "Нахазо" в летнем сезоне будут стартовать еженедельно по средам и субботам, последние туристы отдохнуть в высокогорье 11-13 сентября.

Тем, кто останавливается в "Нахазо" доступны несколько горных троп, чтобы совершать однодневные трекинг-прогулки. Общая протяженность маршрутной сети - 16 км.

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