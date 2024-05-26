Бассейн без спасателя: предпринимателя осудят за утонувшего ребенка в КЧР

В Черкесске завершено расследование уголовного дела после гибели ребенка, утонувшего в бассейне в оздоровительном комплексе, где не было ни спасателя, ни медицинского кабинета.

Владелец оздоровительного комплекса в Черкесске пойдет под суд за смерть ребенка, утонувшего в бассейне, рассказали в республиканском управлении СКР.

В ведомстве пояснили, что бизнесмен создал в Черкесске оздоровительный комплекс, на территории которого действовал и бассейн. Однако хозяин объекта не позаботился о безопасности. Во-первых, в комплексе не было спасателя. Во-вторых, там отсутствовал и медкабинет.

Год назад, 16 июня, шестилетний ребенок купался в бассейне. В какой-то момент, в силу возраста, он оказался под водой.

"Ввиду отсутствия в этот момент спасателя на территории комплекса ребенку не была оказана своевременная помощь, что привело к его смерти от утопления"

– СКР

Бизнесмена будут судить за оказание небезопасных услуг, которые стали причиной смерти по неосторожности (ст. 238 Уголовного кодекса). Дело передано в суд.