"Детские" поезда на море будут ходить до сентября – РЖД

Весь летний сезон в России будут курсировать "детские" поезда, специальные составы для маленьких путешественников. Такие поезда до сентября будут возить детей со всей страны на курорты Черного моря.

На российские черноморские курорты до сентября будут ходить специальные "детские" поезда, сообщает РЖД.

Железнодорожная перевозка детей в составе организованных групп осуществляется как обычными, так и "детскими" поездами. В этом году РЖД ждет небольшого увеличения потока детей на курорты Кубани. Всего в составе организованных групп поездами планируется перевезти порядка 620 тыс детей.

"Традиционно самыми популярными направлениями детского отдыха являются курорты Черноморского побережья: Адлер, Туапсе, Анапа и Новороссийск"

– РЖД