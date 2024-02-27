Вестник Кавказа

РЖД увеличит количество поездов в Крым и на Кубань

РЖД увеличит количество поездов в Крым и на Кубань
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Количество поездов в Крым и Краснодарский край будет увеличено в связи с обращением депутата Госдумы о том, что по данным направлениям имеется повышенный спрос.

Депутат государственной думы Эдуард Кузнецов обратился к руководителю РЖД Олегу Белозерову с просьбой увеличить число поездов, которые отправляется в Крым и Краснодарский край.

По словам чиновника, данное направление пользуется популярностью и не всегда альтернативный способ добраться на автотранспорте может заменить поезда.

В ответ глава РЖД сообщил, что маршруты в Крым и Кубань действительно востребованы и меры по увеличению числа составов уже проводятся.

Уточняется, что новые поезда пойдут по маршруту Нижний Новгород – Симферополь, также дополнительные составы будут курсировать из столичных вокзалов в Анапу и Симферополь.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1880 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Армения поблагодарила Россию за железные дороги

Армения поблагодарила Россию за железные дороги

Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с днем рождения

Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с днем рождения

Специалисты РЖД восстанавливают железные дороги Армении

Специалисты РЖД восстанавливают железные дороги Армении

На Роза Хутор появился картинг РЖД

На Роза Хутор появился картинг РЖД

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы