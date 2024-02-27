РЖД увеличит количество поездов в Крым и на Кубань

Количество поездов в Крым и Краснодарский край будет увеличено в связи с обращением депутата Госдумы о том, что по данным направлениям имеется повышенный спрос.

Депутат государственной думы Эдуард Кузнецов обратился к руководителю РЖД Олегу Белозерову с просьбой увеличить число поездов, которые отправляется в Крым и Краснодарский край.

По словам чиновника, данное направление пользуется популярностью и не всегда альтернативный способ добраться на автотранспорте может заменить поезда.

В ответ глава РЖД сообщил, что маршруты в Крым и Кубань действительно востребованы и меры по увеличению числа составов уже проводятся.

Уточняется, что новые поезда пойдут по маршруту Нижний Новгород – Симферополь, также дополнительные составы будут курсировать из столичных вокзалов в Анапу и Симферополь.