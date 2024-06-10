Вестник Кавказа

С начала лета изъято 18 экскурсионных внедорожников в Геленджике

С начала лета изъято 18 экскурсионных внедорожников в Геленджике
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Полиция Геленджика изъяла 18 внедорожников у водителей, занимающихся джиппингом. Также составлено свыше 130 административных материалов.

С начала лета в Геленджике зафиксировано свыше 130 административных нарушений водителей, занимающихся джиппингом, пишет пресс-служба МВД по краю.

В ведомстве заявили, что сотрудники уже изъяли у бизнесменов 18 экскурсионных джипов, которые представляют опасность для пассажиров.

Отмечается, что нарушителям грозит штраф и аннулирование регистрации транспортного средства.

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