С начала лета изъято 18 экскурсионных внедорожников в Геленджике

Полиция Геленджика изъяла 18 внедорожников у водителей, занимающихся джиппингом. Также составлено свыше 130 административных материалов.
С начала лета в Геленджике зафиксировано свыше 130 административных нарушений водителей, занимающихся джиппингом, пишет пресс-служба МВД по краю.
В ведомстве заявили, что сотрудники уже изъяли у бизнесменов 18 экскурсионных джипов, которые представляют опасность для пассажиров.
Отмечается, что нарушителям грозит штраф и аннулирование регистрации транспортного средства.