5 шагов к идеальной коже. Татьяна Соловьёва

В программе "На здоровье", медицинский журналист Елена Войцеховская и приглашенные гости говорят о том, как поддержать и укрепить здоровье! Экспертами программы станут иммунологи, кардиологи, диетологи, гастроэнтерологи, психологи.

В этом выпуске косметолог Татьяна Соловьёва расскажет, какие компоненты в креме помогут избавить от первых признаков старения. Мы узнаем, какой солнцезащитный крем стоит выбирать автомобилистам и тем, кто собирается на пляж. После просмотра вы перестанете покупать ненужные средства для лица. Вы узнаете, какие 5 обязательных компонентов ухода гарантируют вам красоту и сияние кожи! Также мы поймём, какой антицеллюлитный крем ДЕЙСТВИТЕЛЬНО работает и научимся его правильно наносить!