Врач предупредил об опасности "тропической" погоды в Москве

Теплая и влажная погода, установившаяся в Москве, может негативно сказаться не состоянии здоровья жителей. Врач рассказал, кто находится в группе риска и как обезопасить себя от критических последствий.

"Тропическая" погода в Москве грозит пациентам с хроническими заболеваниями опасными обострениями, предупредил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению депздрава города Андрей Тяжельников.

"Духота, высокая температура воздуха и влажность приносят дискомфорт и вполне здоровым людям. Но особенно тяжело людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, заболеваниями органов дыхания, болезнями суставов. У них могут произойти обострения"

– врач

Он уточнил, что снизить риски можно, если следить за уровнем кровяного давления, своевременно принимать назначенные врачом лекарства, снизить нагрузку на организм - не переедать, не злоупотреблять спиртными напитками.

"Охлаждайте помещение, принимайте прохладный душ… Проветривать и охлаждать помещение следует перед сном. Если есть кондиционер, то включайте его заранее. А спать с ним опасно"

– врач

Сон при включенном кондиционере может привести к местному переохлаждению и ухудшению здоровья, напомнил Тяжельников в беседе с Агентством новостей "Москва".