Игровой бизнес в Казахстане будет контролировать новый комитет

Власти Казахстана приняли решение реорганизовать один из комитетов министерства туризма и спорта страны – часть его сотрудников займут посты в новой структуре, которая будет курировать лотереи и игорный бизнес.

Власти Казахстана опубликовали на портале "Открытые НПА" проект постановления, согласно которому в стране будет реорганизован Комитет индустрии туризма.

"Реорганизовать Комитет индустрии туризма Министерства туризма и спорта путем выделения из его состава Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи"

- проект постановления

Новый Комитет займется вопросами игорного бизнеса и лотерей, ему будет дано право "самостоятельно и оперативно решать отраслевые вопросы", говорится в проекте документа, передает "АиФ-Казахстан".

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что министерство туризма и спорта и министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, а также АО "Национальные информационные технологии" завершили работу над новой услугой, которая позволяет гражданам страны, наиболее подверженным игромании, запрещать себе азартные игры, сообщили в Комитете индустрии туризма.