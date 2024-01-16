Казахстанцы смогут запретить себе азартные игры

У наиболее азартных жителей Казахстана появилась обновленная услуга - запретить самим себе участие в азартных играх: такую возможность им предоставили Минтуризма и Минцифры страны. получили возможность блокировать доступ к азартным играм

Министерство туризма и спорта и министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, а также АО "Национальные информационные технологии" завершили работу над новой услугой – теперь граждане страны, которые наиболее подвержены игромании, смогут запретить себе азартные игры, сообщили в Комитете индустрии туризма.

"Теперь граждане Казахстана, а также иностранцы, постоянно проживающие на территории республики, могут подать заявление о добровольном ограничении своего участия в азартных играх и пари на срок от 6 до 12 месяцев посредством мобильного приложения eGov mobile"

- Комитет индустрии туризма Казахстана

Такая возможность была доступна и раньше – это оговаривается статьей закона страны "Об игорном бизнесе", однако занимала она достаточно много времени, до 8 дней, и проводилась в бумажном формате. Теперь такая услуга работает мгновенно – она закрывает для желающих доступ ко всем легальным игорным заведениям и сайтам букмекерских контор, рассказали в ведомстве, передает "АиФ-Казахстан".

Подать заявление об ограничении участия в азартных играх и пари можно в режиме онлайн, после чего оно мгновенно регистрируется сервисом. Срок его действия – от 6 месяцев до года, а вот отозвать его раньше не удастся – документ можно лишь продлить. При этом имя заявителя будет скрыто от всех, за исключением спецорганов и легальных организаций игорного бизнеса.