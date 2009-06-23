Как развивали и контролировали игорный бизнес в СССР?

Андрей Чолуков

История игорного бизнеса в Российской империи насчитывает несколько столетий - скачки, бильярд, казино... Расскажем об игорном бизнесе в России и Грузии с 1920-х до наших дней.

Несмотря на различные ограничения со стороны государственных и церковных властей (указы "О запрещении, по силе указа 1717 года, играть на деньги в карты и в кости"; "О запрещении азардных игр и о дозволении играть в дворянских домах для препровождения времени и не на большие суммы в ломбер и прочие тому подобные игры"), исторически, азартные игры составляли существенную часть досуга высшего и среднего сословий. Немало состояний было проиграно и порушено в один вечер за карточным столом в подмосковных усадьбах или же за рулеткой на модных немецких или французских курортах.

Советская власть, казалось бы, решительно покончила с буржуазными наклонностями.

1 декабря 1917 года при Петроградском ВРК была утверждена должность комиссара "по борьбе с алкоголизмом и азартом".

В июне 1918 года было прекращено производство игральных карт.

В октябре 1918 года под запретом оказался бильярд.

Естественно, что азартные игры сразу ушли на частные квартиры, хотя и ставить на кон в годы военного коммунизма было почти нечего. Страна была в полной разрухе, да и карательные органы не дремали.

Однако недаром говорят, что страсть к игре сродни болезни. Победить азартные игры путем прямых запретов никак не получалось. Недаром "всесоюзный староста" Михаил Иванович Калинин еще в период Гражданской войны дальновидно предлагал перевести игорный бизнес под контроль государства, легализовав его, и обложить игорные дома 30-процентным налогом.

В марте 1921 года, в условиях глубочайшего экономического кризиса, Ленин провозгласил переход к Новой экономической политике. На фоне тектонического сдвига от продразверстки к продналогу почти незамеченным оказалось возвращение азартных игр. Но это только на первый взгляд.

9 ноября 1921 года Совет Труда и Обороны РСФСР официально разрешил продажу игральных карт. Казино и игорные клубы стали открываться повсеместно. Только в Москве за короткий срок наладили работу четыре крупных казино - "Савой", "Прага", "Эрмитаж" и "Монако". На московском Ипподроме начинают принимать ставки на скачки. Мастера биллиарда получили возможность легально оттачивать свое мастерство и зарабатывать немалые деньги.

В Петрограде в мае 1922 года начало функционировать знаменитое казино "Сплендид-Палас", которое только за два летних месяца посетило более 20 тыс. человек. В 1924 году в городе насчитывалось уже семь игорных домов. "Демократия" эпохи НЭПа поистине впечатляет, поскольку Петроградский губернский исполнительный комитет выдает всем желающим разрешение "на открытие заведений с играми в карты и продажей вина".

Игорный бизнес на Кавказе

Одним из ключевых центров игрового бизнеса на Кавказе становится Грузия. В Тбилиси открылись казино, несколько клубов-лототронов для игры в Трант-е-Карант. "Тридцать и сорок", также называемая Rouge et Noir ("Красное и черное") - азартная карточная игра, известная с XVII века. До революции она была чрезвычайно популярна во Франции, Италии и Монако. Было налажено производство игральных карт в "национальном стиле" - на них изображались царица Тамара, Давид Строитель и другие деятели грузинской истории. Широкую популярность завоевал подкидной покер, который стали называть грузинским.

Развитию игорного бизнеса в Грузии способствовал тот факт, что еще в дореволюционное время были налажены схемы его организации, далеко не всегда на легальной основе. Главным сдерживающим фактором в период НЭПа выступали громадные налоговые отчисления, поэтому сложно было найти казино и игорные дома, работавшие полностью в "белом секторе".

Строители нового общества за игровым столом

Как оказалось, революционные перемены не сумели полностью победить дух азарта. А для некоторых, как и в нынешние времена, игра была сродни болезни. Кассиры шли на масштабные растраты, некоторые комсомольцы опускались до банальных краж. Как отмечает историк Наталия Лебина, весной 1925 года за вечер инкассатор первого агентства Государственного банка проиграл 7000 рублей, а еще два посетителя из числа советских чиновников – по 5000. Материалы уголовных дел той эпохи наглядно демонстрируют, что не только нэпманы-прожигатели жизни, но и "строители нового общества" попали под влияние жажды легких денег. Этот факт не мог не беспокоить советские власти.

В 1923 году социологический опрос выявил, что рабочие тратят на карточные игры столько же времени, сколько на танцы, катание на лыжах и коньках, шашки и шахматы вместе взятые. Информация о работе игорных домов и их клиентах была доложена Дзержинскому. После ознакомления с ней он сообщал начальнику московского ГПУ Филиппу Медведю:

Доклад о казино прочел. Прошу прислать мне справку, как они возникли и куда идут отчисления. Необходимо до этого установить с возможной полностью, кто там бывает, и получить списки этих посетителей. Было бы очень хорошо, если бы можно было возбудить официальное дело, найдя достаточно солидный повод.

Подход главы ГПУ, очевидно, был двойственным. Спецслужба действительно могла получить много полезной информации от агентов, посещающих игорные дома. Впрочем, и сами чекисты были не так уж равнодушны к азартной игре. Это был важный инструмент агентурной работы, сбора сведений о политической и культурной элите СССР.

Как играл Маяковский?

Об уровне развития игорного бума свидетельствуют многочисленные материалы, относящиеся к досугу советской культурной элиты. Например, современники отмечают, что Владимир Маяковский был страстный игрок, который проводил каждую свободную минуту за карточным или бильярдным столом. Где бы он ни оказался, первым делом находил бильярдную и узнавал имена местных картежников.

С Маяковским страшно было играть в карты. Дело в том, что он не представлял себе возможности проигрыша как естественного, равного возможности выигрыша, результата игры. Нет, проигрыш он воспринимал как личную обиду, как нечто непоправимое

- Николай Асеев.

Игорный бизнес под контролем государства

К середине 1920-х годов власти сочли, что ситуацию в этой сфере надо брать под более жесткий контроль. Постановлением СНК от 15/XII-25 Наркомат внутренних дел получил право выдачи разрешений на открытие игорных предприятий. Новые правила включали целый ряд серьезных ограничений – не выдавались разрешения на открытие игорных заведений в сельских местностях и уездных городах. Что важно, заведения не могут открываться в рабочих районах и должны быть изолированы от жилых, торговых помещений, театров и т. п. Из буфетов, открываемых при этих заведениях, не могли отпускаться спиртные напитки. В дальнейшем список ограничений изменялся только в сторону расширения. Соответственно, кратно росли и взимаемые налоги. Вести игорный бизнес по "белым" схемам становилось практически невозможно. А контроль со стороны ГПУ перекрывал деятельность в "черную". Казино начали закрываться.

В мае 1928 года Совнаркомом было принято постановление о прекращении деятельности игорных заведений, а также была принята статья 201 Уголовного Кодекса, устанавливающая ответственность "за организацию игр".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Устояли только биллиард и скачки. В конце 1920-х в одной только Москве насчитывалось свыше 3,5 тыс. бильярдных. Была открыта академия бильярда, а в 1935 году проведен первый официальный турнир в Советской России по "Русской пирамиде".

Игорный бизнес сейчас

Впрочем, дальнейшая история СССР, особенно, позднесоветской эпохи свидетельствует, что азартные игры ушли с "официальной сцены", но тяга к ним сохранялась как данность, чтобы выйти на принципиально новый виток с распадом Союза.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сейчас в России игорный бизнес разрешен только в специально отведенных для этого зонах: в Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, Калининградской области. К игорным заведениям относят казино, залы игровых автоматов, букмекерские конторы, тотализатор.

Причем и в современной России, равно как и в других постсоветских странах лудомания остается предметом острейших общественных дискуссий. Не случайно, что власти Грузии с 1 июля 2024 года устанавливают еще более жесткие ограничения на деятельность игровых заведений.

Многие из них вполне в духе тех решений, которые принимались советской властью в разгар НЭПа. Согласно поправкам в Кодекс административных правонарушений, граждане Грузии до 25 лет и иностранные граждане до 18 лет, а также лица, на которых распространяется запрет на участие в азартных играх, с 1 июля не смогут играть в азартные игры в онлайн-казино и тотализаторах.