За пропаганду терроризма в Новороссийске осужден 18-летний россиянин

За многолетние призывы к терроризму и создание экстремистской ячейки в Новороссийске осужден 18-летний житель Хакасии. Юный сторонник экстремизма получил 4 года строгого режима.

Суд в Хакасии вынес приговор по делу об оправдании и призывах к террористическим действиям в отношении 18-летнего гражданина.

Согласно данным следствия, в январе прошлого года молодой человек в Абакане опубликовал в мессенджере призывы к участию в деятельности запрещенной на территории РФ террористической организации, также он призывал к поддержке этой организации.

«Ранее, находясь на территории города Новороссийск Краснодарского края юноша создал организованную группу лиц, объединившихся на почве единой идеологии, для осуществления экстремисткой деятельности и совершения преступлений»

– СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Суд поставил, что обвиняемый виновен, он осужден по статье ч.2 ст.205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

«Приговором Первого восточного окружного военного суда подсудимому назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима»

– СУ СК РФ по региону