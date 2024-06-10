Махачкала масштабно отметит День Молодежи

В Махачкале готовятся к празднованию Дня молодежи. Для жителей и гостей подготовят фестиваль и концерт. Также будут разыгрываться призы от VK и Минмолодежи Дагестана.

День молодежи отпразднуют в Махачкале 29 июня. Для жителей и гостей столицы Дагестана подготовят масштабное мероприятие.

Фестиваль откроется в 14:00 мск, а завершится концертом в 19:00. Хедлайнерами станут певцы Elman и Shami. Также будут открыты спортивные площадки, тематические и развлекательные зоны.

Отмечается, что вход на фестиваль будет свободным. Однако участники и зрители должны пройти регистрацию на сайте деньмолодежи2024.рф.

Стоит добавить, что VK и министерство по делам молодежи подготовили для гостей мероприятия розыгрыш ценных призов.