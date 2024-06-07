Вестник Кавказа

Современные остановки с Wi-Fi порадуют жителей Махачкалы

Современные остановки с Wi-Fi порадуют жителей Махачкалы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Автобусные остановки с удобствами для пассажиров и Wi-Fi появятся в Махачкале. Их установят на 84 локациях. Часть из них будут торгово-остановочными.

Заммэра Махачкалы Рустам Магомедов рассказал о скором появлении в городе автобусных остановок с Wi-Fi и другими удобствами для пассажиров.

Остановочные павильоны появятся в 84 точках столицы Дагестана. В городе уже есть первая подобного рода остановка, которую установили на пересечении улиц Гамидова и Шамиля.

Отмечается, что в течение двух недель в Махачкале появятся еще несколько таких остановок. Все они будут оснащены Wi-Fi, зарядными разъемами, камерами и другими удобствами.

Магомедов добавил, что часть остановок будут торгово-остановочными, а другая – только остановочными.

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