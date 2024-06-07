Сильный ливень атаковал Махачкалу

На Махачкалу обрушились сильные дожди. Подтоплено здание аэропорта столицы Дагестана. В Каспийском море спасли людей, плававших во время шторма.

Сильный ливень обрушился на Махачкалу, город встал в пробки из-за обильных осадков, ветер может усилиться до 15-20 м/с, передает пресс-служба МЧС Дагестана.

Из-за дождя пострадал махачкалинский аэропорт, его заливает водой из-за обрушившейся бури. Отмечается, что один самолет из Казани сел в воздушной гавани из-за плохой погоды.

Два самолета, которые должны были направиться в Москву, задержаны. Пассажиры вынуждены ждать вылета прямо в лайнере.

Помимо этого, полиция и кареты скорой прибыли к городскому пляжу Махачкалы. Сотрудники спасли шестерых человек, которых унесло в море. Они находятся в больнице.

В МВД Дагестана подчеркнули, что спасательные работы продолжаются. В ведомстве призвали горожан не входить в море при штормовом предупреждении.