Черное море станет еще чище

Уже через пару-тройку лет российские туристы, выбирающие для летнего отдыха Черноморское побережье, по достоинству оценят работу новых очистных сооружений: чистоту водоема будет контролировать Росприроднадзор.

Пусть не сразу, но уже к 2027 году побережье Черного моря станет значительно чище – это обеспечат новые очистные сооружения, работу которых будет контролировать Росприроднадзор, заявила глава ведомства Светлана Радионова.

"Мы понимаем, что нагрузка на курортные регионы изменилась, она возросла кратно - в пик сезона мы получаем с вами десятикратное увеличение населения. Конечно, система ТКО, система водоснабжения и водоотведения испытывают стрессовые нагрузки в этот момент. Плюс инфраструктура еще советских времен, старая, мы ее обязаны менять. Я думаю, что к 2027 году мы уже будем иметь более четкую картину. Может быть, чуть раньше, но это зависит от Минстроя. Наша задача - подтвердить экологическую эффективность этого мероприятия"

- Светлана Радионова

Строительство очистных сооружений идет форсированными темпами, и как только они пройдут экологическую экспертизу, Росприроднадзор возьмет под свой плотный контроль их эксплуатацию, добавила глава ведомства, передает РИА Новости.