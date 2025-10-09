Золото резко подешевело на бирже

Цены на золото опускаются после недавнего рекордного роста. Декабрьские фьючерсы дешевели до $4 030, следует из данных Нью-йоркской биржи.

Золото на бирже Comex потеряло в цене 7,5%, стоимость фьючерсов опускалась ниже $4 050.

Биржевые цены на золото пошли вниз, стоимость фьючерса на декабрь потеряла 7,55%, опустившись до $4 030,4 за тройскую унцию на 03:10 мск. Затем снижение замедлилось, золото торговалось по $4 063,9 за унцию, что ниже уровня предыдущей сессии на 6,78%.

Отметим, что стоимость золота впервые с 13 октября опускалась ниже $4 050.

Серебро на торгах также дешевеет, минус 5,61%, фьючерсы торговались по $47,95 за унцию.