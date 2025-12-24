Жители возвращаются в Ханкенди

В город Ханкенди в Карабахе, освобожденный от многолетней оккупации осенью 2023 года, сегодня переезжают первые жители. В родной город возвращаются 36 азербайджанских семей.

Первые жители возвращаются сегодня в город Ханкенди в Карабахской экономическом районе Азербайджане.

Возвращение в родной город первой группы бывших вынужденных переселенцев осуществляется в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Первыми в город вернутся 36 семей – 162 человека. Люди, которые сегодня переезжают в Ханкенди, ранее временно проживали в общежитиях, санаториях и административных зданиях в различных регионах Азербайджана.

Отметим, что в поселок Кяркиджахан, входящем в территориальную единицу города Ханкенди, возвращение жителей началось в конце прошлого года – 20 декабря туда прибыли 30 азербайджанских семей.