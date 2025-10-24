Жители Нальчика засадили деревьями Атажукинский сад

Кабардино-Балкария теперь участвует в общероссийских посадках деревьев "Сохраним лес": первые саженцы были высажены в субботу в Атажукскинском саду в Нальчике.

В Нальчике накануне состоялось экологическое мероприятие в рамках общероссийской акции "Сохраним лес": местные жители пришли в центральный парк Кабардино-Балкарии – Атажукинский сад – чтобы собственноручно посадить саженцы деревьев на его территории.

Атажукинский сад не подлежит вырубке, но в нем еще есть места, где не растут деревья – там нальчикцы и посадили самые обычные клены и ясени, а также благородные красные дубы и грецкий орех.

Как пишет ТАСС, к простым нальчикцам и чиновникам кабардино-балкарских ведомств присоединились жители селения Хасанья.

Присоединившись к акции "Сохраним лес", власти Кабардино-Балкарии намерены расширить лесопосадки в республике на 35 га – на этой территории появится свыше 67 тыс новых деревьев.