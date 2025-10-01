Институт искусств в Нальчике отпраздновал 35-летие

Единственный на Северном Кавказе институт искусств в Нальчике, в котором трудятся более 100 преподавателей, отметил свой 35-летний юбилей. Среди его выпускников - лауреаты и дипломанты международных и всероссийских конкурсов.

Северо-Кавказский государственный институт искусств (СКГИИ), единственный вуз федерального значения на Северном Кавказе, который готовит профессионалов в Нальчике, отметил 35-летний юбилей, на торжестве присутствовал заместитель министра культуры РФ Андрей Малышев, сообщил глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков.

"Единственный профильный вуз федерального значения на Северном Кавказе был образован министерством культуры России на базе нальчикского филиала Воронежского государственного института искусств, созданного в 1990 году"

- Казбек Коков

Глава региона напомнил: за время свой работы более 100 преподавателей вуза, в числе которых обладатели почетных званий народных и заслуженных артистов РФ и северокавказских республик, выпустили в свет множество лауреатов и дипломантов международных, всероссийских и региональных конкурсов.

В последние годы руководство республики активно укрепляет материально-техническую базы учреждений культуры региона и создает современную инфраструктуру для развития креативной индустрии.

В КБР построили шесть домов культуры, в столице - новый культурный центр, капитально отремонтированы 25 Домов культуры, 19 детских школ искусств, 15 библиотек, театр кукол, театр юного зрителя, музеи и ряд других объектов культуры, отметил Казбек Коков.