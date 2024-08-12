Жители Чечни меньше всех в России допускают аварии

В Чечне выявлено наименьше количество аварий с пострадавшими в России. Самая высокая аварийность зафиксирована в Калмыкии и Тыве.

Исследователи РИА Новости опубликовали рейтинг, в котором выявили регионы с наименьшей и наибольшей аварийностью в России. Лидером стала Чеченская Республика.

За первые 6 месяцев 2024 года в Чечне произошло 11,1 ДТП на 100 тыс единиц автотранспорта. В тройку также вошли Ямал (42,5) и Чукотка (46,7).

Аутсайдерами рейтинга оказались Омская область (188,8), а также республики Калмыкия (219,4) и Тыва (265,1).

Помимо Чечни, в десятку рейтинга вошла Ингушетия (10-е место – 65,6). Дагестан оказался на 30-м месте (89,3), а КБР – на 36-м (95,1).

Ставрополье расположилось на 62-й строчке (118,1), КЧР – на 66-м (122,8), а Северная Осетия – на 73-м (131,5).