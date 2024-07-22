Вестник Кавказа

Игра в волейбол закончилась дракой в Ставрополе

Игра в волейбол закончилась дракой в Ставрополе
© Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю
В Ставрополе произошла драка во время игры в волейбол. Проверка и выяснение всех обстоятельств продолжаются. Полиция поймала четверых человек.

Дракой завершилась игра в волейбол между молодыми людьми на юго-западе Ставрополя, пишет пресс-служба ГУ МВД России.

Информация о конфликте возле дома в Промышленном районе поступила в дежурную часть полицейского отдела №3.

Позже стало известно, что драка между парнями вспыхнула во время игры в волейбол.

Отмечается, что полиция поймала четырех человек, против которых составлены протоколы о мелком хулиганстве и неповиновении полиции.

Стоит добавить, что органы продолжают проверку и устанавливают обстоятельства инцидента.

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