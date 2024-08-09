Инвесторы готовы вложить более 140 млрд рублей в Кисловодск

Больше 140 млрд рублей готовы вложить инвесторы в инвестиционную площадку курортной особой экономической зоны в Кисловодске. Список потенциальных резидентов достиг 38 участников.

Кисловодск, знаменитый своими минеральными водами и уникальным климатом, уже давно притягивает внимание туристов и инвесторов. Так, новый масштабный проект развернулся в этом живописном уголке России: планируется создание курортной особой экономической зоны (ОЭЗ), в которую инвесторы готовы вложить более 140 млрд рублей. Значение этого проекта невозможно переоценить, учитывая, что список потенциальных резидентов уже достиг 38 участников.

Создание курортной особой экономической зоны в Кисловодске преследует несколько целей. Основная идея проекта заключается в создании условий для привлечения инвестиций в туристическую и рекреационную отрасли города. Это поможет не только улучшить инфраструктуру города, но и обеспечить приток новых туристов и создать рабочие места для местного населения.

На данный момент запланировано строительство и реконструкция ряда объектов в курортной особой экономической зоне. В список входят современные санатории, гостевые дома, рекреационные комплексы, объекты лечебно-оздоровительного профиля, а также спортивные и культурные учреждения. Приток инвестиций будет способствовать созданию новых рабочих мест и повышению качества предоставляемых услуг.

«Подписано предварительных соглашений на 142 млрд рублей, участки земельные еще есть. <> На сегодняшний день на инвестиционную площадку пришло более 38 участников, но потенциальный спрос гораздо больше. Мы сегодня распределяем только 350 гектаров, там 650 гектаров»

– глава города Евгений Моисеев

Отметим, что Кисловодск – один из старейших и наиболее известных курортных городов России. Его история начинается в начале XIX века, когда были открыты первые источники минеральной воды. Город славится своими целебными источниками нарзана и мягким климатом, который привлекает туристов не только из России, но и из-за рубежа. Особенно популярным город стал в советские времена, когда здесь активным образом развивалась инфраструктура санаторно-курортного лечения.

Минеральные воды Кисловодска признаны одной из главных достопримечательностей города. Они обладают уникальными целебными свойствами, что делает их привлекательными для оздоровления и профилактики различных заболеваний. Кроме того, город окружен горными массивами, что делает его особенно привлекательным для туристов, стремящихся к активному отдыху на природе.