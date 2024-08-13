Вестник Кавказа

Россияне предпочитают Махачкалу для отдыха в конце лета

Россияне предпочитают Махачкалу для отдыха в конце лета
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В последние дни лета россияне предпочитают путешествовать по стране. Туристы планируют встретить конец лета в Махачкале, Казани, Сочи, Москве и Владивостоке.

Российские туристы в конце лета больше всего путешествуют по стране. На внутрироссийские направления приходится 85% приобретенных билетов.

Путешественники стремятся провести последние дни лета в Сочи, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и Минводах. Также спросом пользуются Махачкала, Казань и Владивосток.

Работники сервиса «Туту.ру» отметили, что туристы стали чаще прибегать к услуге бронирования. Это делается, чтобы зафиксировать стоимость авиабилета.

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