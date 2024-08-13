Россияне предпочитают Махачкалу для отдыха в конце лета

В последние дни лета россияне предпочитают путешествовать по стране. Туристы планируют встретить конец лета в Махачкале, Казани, Сочи, Москве и Владивостоке.
Российские туристы в конце лета больше всего путешествуют по стране. На внутрироссийские направления приходится 85% приобретенных билетов.
Путешественники стремятся провести последние дни лета в Сочи, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и Минводах. Также спросом пользуются Махачкала, Казань и Владивосток.
Работники сервиса «Туту.ру» отметили, что туристы стали чаще прибегать к услуге бронирования. Это делается, чтобы зафиксировать стоимость авиабилета.