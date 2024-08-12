Вестник Кавказа

Аттракционы Краснодара ограничили работу из-за жары

Аттракционы Краснодара ограничили работу из-за жары
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В период аномальных погодных условий на Кубани администрация четырех парков Краснодара решила ограничить посещение аттракционов. В штатном режиме их работа продолжится с 22 августа.

В четырех парках краснодарской столицы закрыли для посещения аттракционы по причине аномальных показателей температуры воздуха, рассказало их руководство.

"В соответствии с требованиями технической документации аттракционов, установленных в городских парках, в связи с высокой температурой воздуха, с 19 по 22 августа, с 13.00 до 17.00 работа аттракционов будет приостановлена"

- администрация парков

Ограничения коснутся "Городского сада", "Солнечного острова", "Чистяковсковой рощи" и парка "30-лет Победы".

Напомним, что в Краснодарский край вернулась экстремальная жара. Сегодня столбик термометра может показать отметку в 39 градусов. Ранее электросети Анапы не выдержали нагрузки и вышли из строя – света лишились жители 13 улиц.

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