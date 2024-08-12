Жители Анапы в очередной раз остались без электричества

В Анапе снова нет света. В этот раз авария на электросетях случилась на 13 улицах города. Приблизительное время окончания работ – три часа дня.

На улицах Анапы случилось очередное отключение электроснабжения – жители 13 улиц лишились света, рассказали в Муниципальном центре управления Анапы.

"Бригады работают над устранением аварии. Ориентировочное время восстановления электроснабжения - 15:00 мск"

- Муниципальный центр управления Анапы

Напомним, что на территории Кубани объявлено штурмовое предупреждения из-за нахлынувшей в регион адской жары. Столбик термометра может подняться до 39 градусов сегодня. В период такой погоды возрастает нагрузка на электросети, что вызывает многочисленные аварии, ведь системы начинают работать на полную мощность и перегреваться.