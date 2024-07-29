Небывалая жара начнется на Кубани 

На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за жары. Днем воздух прогреется до 39 градусов.

На Кубани объявлено штормовое предупреждение в связи с аномальной жарой. Согласно прогнозам синоптиков, в дневное время температура воздуха достигнет отметки в 39 градусов.

«Штормовое предупреждение о сильной жаре на территории Краснодарского края. Во второй половине дня и вечером 19, 20 и 21 августа в Краснодарском крае ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет 39 градусов»

– ГУ МЧС по региону

Каждое лето регион сталкивается с высокими температурами, которые могут достигать средних значений в 30-35 градусов Цельсия. Однако в этом году метеорологические условия сложились таким образом, что температура воздуха достигла рекордных 39 градусов, что значительно выше обычных летних максимумов.

Отметим, что экстремальная жара влияет на экономику региона в целом. Особенно страдают агропромышленные предприятия, так как засушливые условия и высокая температура приводят к сокращению урожая сельскохозяйственных культур.

Кроме аграрного сектора, негативное воздействие испытывает также энергетическая отрасль. В период жары увеличивается нагрузка на системы кондиционирования и вентиляции, что повышает потребление электроэнергии. Таким образом, энергетические компании вынуждены работать на пределе своих возможностей, что может создать угрозу сбоев в энергоснабжении.