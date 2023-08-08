Рисоводы Узбекистана получат поддержку государства

В будущем году в Узбекистане нарастят господдержку производителей риса. Рисоводам компенсируют 20% трат на оборудование.

Рисоводам Узбекистана будет оказана дополнительная государственная поддержка в 2025-2026 году. Соответствующее постановление подписал лидер республики Шавкат Мирзиеев.

В период 2025-2026 годов государство возместит рисоводам 20% стоимости сеялок и оборудования для посева, купленных не ранее чем за год до старта программы.

Кроме того, с 1 сентября этого года аграрии смогут получать льготные кредиты. Рисоводов Хорезмской области ждут дополнительные субсидии, в том числе право на экспорт половины всего выращенного риса, если урожай составит 120 ц/га или выше.