Еще один древний памятник истории нашли в Ингушетии

На территории старинного башенного комплекса "Верхний Пуй" в Джейрахском районе Ингушетии обнаружили древние усыпальницы, рассказали в республиканском правительстве.
"В ходе осмотра сотрудники музея-заповедника на территории архитектурного комплекса "Верхний Пуй" обнаружили ранее неучтенные подземные склеповые усыпальницы"
- правительство Ингушетии
Всего нашли 3 склепа. Они находятся на расстоянии где-то в 200 м от комплекса в юго-западном направлении.
Найденные объекты включат в реестр памятников культурно-исторического наследия Ингушетии, чтобы обеспечить их сохранность.
Напомним, что Ингушетия активно занялась сохранением своего исторического богатства – башенных комплексов. В год планируется реставрация около 100 памятников. Они будут восстанавливаться из камня, который начнут добывать на территории республики. Уже получена лицензия, согласно которой разрабатываются два карьера в Джейрахском районе.