Вестник Кавказа

Еще один древний памятник истории нашли в Ингушетии

Еще один древний памятник истории нашли в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Недалеко от башенного комплекса в Джейрахском районе Ингушетии нашли несколько древних склепов. Их добавят в список историко-культурного наследия республики.

На территории старинного башенного комплекса "Верхний Пуй" в Джейрахском районе Ингушетии обнаружили древние усыпальницы, рассказали в республиканском правительстве.

"В ходе осмотра сотрудники музея-заповедника на территории архитектурного комплекса "Верхний Пуй" обнаружили ранее неучтенные подземные склеповые усыпальницы"

- правительство Ингушетии

Всего нашли 3 склепа. Они находятся на расстоянии где-то в 200 м от комплекса в юго-западном направлении.

Найденные объекты включат в реестр памятников культурно-исторического наследия Ингушетии, чтобы обеспечить их сохранность.

Напомним, что Ингушетия активно занялась сохранением своего исторического богатства – башенных комплексов. В год планируется реставрация около 100 памятников. Они будут восстанавливаться из камня, который начнут добывать на территории республики. Уже получена лицензия, согласно которой разрабатываются два карьера в Джейрахском районе.

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