ДТП под Горячим Ключом отправило в больницу 5 человек

Сегодня на трассе М-4 "Дон" не обошлось без происшествий. Недалеко от Горячего Ключа произошла серьезная авария двух легковушек. Пострадавшими числятся 5 человек и 1 ребенок.

На трассе М-4 "Дон" около Горячего Ключа случилось ДТП, где пострадал ребенок и несколько взрослых получили травмы различной тяжести, рассказали в городской администрации.

"Сегодня около 7:30 утра на ФАД М-4, 1393 км, произошло ДТП с участием 2х легковых автомобилей. Пострадало 5 человек"

- администрация Горячего Ключа

Среди пострадавших 4 взрослых. Двоих оперативно доставили на карете скорой помощи в ближайшую больницу в тяжелом состоянии. Двое других пребывают в состоянии средней тяжести. Похожие травмы получил и ребенок. Он вместе с взрослыми был госпитализирован.

Напомним, что Юг России увеличил число ДТП на 3%, а тех, что кончаются летальным исходом водителя или пассажиров, на 50%. Среди вероятных причин специалисты отметили грубое нарушение ПДД и низкую культуру вождения в целом.