Игры в «шашки» в Махачкале убили 9-летнюю девочку

Автоавария произошла на улице Акушинского в Махачкале. В результате ДТП погибли девятилетняя пассажирка одного из автомобилей.

Автоавария с участием двух иномарок произошла на улице Акушинского в Махачкале, заявил глава пресс-службы дагестанского МВД Гаяна Гариева.

Она отметила, что 29-летний водитель BMW X5M не выдержал дистанцию и врезался с автомобилем Volkswagen Golf, за рулем которого находилась 43-летняя местная жительница.

Подчеркивается, что из-за игры в «шашки» на дороге погибла 10-летняя пассажирка Volkswagen. После ДТП ее доставили в больницу в тяжелом состоянии, а спустя 10 часов она умерла.