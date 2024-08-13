Путин: в основе отношений Москвы и Баку лежит принцип равенства

Владимир Путин высоко оценил отношения России и Азербайджана, рассказал об успешном развитии экономических и гуманитарных связей, о сотрудничестве двух стран в рамках маршрута «Север-Юг». О значении дружеских связей с Азербайджаном президент рассказал на пресс-конференции в Баку.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с азербайджанским лидеров Ильхамом Алиевым в Баку рассказал о совместных планах России и Азербайджана и расширении экономического взаимодействия.

Путин выразил благодарность за приглашение и поделился приятными впечатлениями от гостеприимного и процветающего города, от теплой атмосферы, созданной для встречи и совместной работы в рамках двухдневного визита.

Он отметил, что двусторонние отношения Москвы и Баку имеют большое значение. «Подчеркну, что Россия придает большое значение развитию многоплановых, дружественных отношений с Азербайджаном. В основе этих отношений лежат принципы равенства, учета интересов друг друга и, конечно, тесные человеческие, культурные узы, которые объединяют наши народы на протяжении веков», - заявил российский лидер.

Президент сообщил, что накануне вечером был тепло, практически в семейной атмосфере принят Ильхамом Алиевым, в подобной теплой атмосфере сегодня российская и азербайджанская стороны продолжили деловые контакты.

«В ходе состоявшихся переговоров мы обстоятельно, по-деловому обсудили самый широкий спектр вопросов нашего взаимодействия. В принятом совместном заявлении поставлены новые масштабные задачи дальнейшего динамичного развития всего комплекса двусторонних связей. Их решению будут способствовать и подписанные сегодня документы»

– Путин

Отдельной важной темой на переговорах стало наращивание взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества РФ и АР. «Это закономерно. Потому что Россия и Азербайджан являются важными друг для друга экономическими партнерами. Уже упоминалось, я говорил это вначале нашей встречи сегодня, $4 с небольшим млрд оборот, и он растет. В этом году уже прибавил за первое полугодие 17%. $4 с лишним млрд прямых инвестиций в азербайджанскую экономику. И, конечно, почти 1300 предприятий, работающих на азербайджанском рынке, говорят о том, что у нас ситуация развивается в положительном ключе и имеет хорошие перспективы развития», - рассказал президент России.

Он добавил, что ключевые стратегические вопросы экономического взаимодействия двух стран находятся в центре внимания межправкомиссии, которая недавно провела очередное результативное заседание в Баку.

«Россия входит в число крупнейших инвесторов, как я уже говорил, и мы этому только рады. На азербайджанском рынке наши компании чувствуют себя вполне комфортно. Здесь уже было упомянуто, это и компания «Лукойл», и КАМАЗ, который организовал сборочное производство, Солерс, УАЗ. Они работают успешно, и есть перспективы развития. Мы благодарны властям Азербайджана за созданные для их работы условия»

– Путин

Российский Трансмашхолдинг в этом году заключил новый контракт на производство вагонов для бакинского метро, Российская объединенная судостроительная компания совместно с Бакинским судостроительным заводом приступают к выпуску современных танкеров класса «река-море» для перевозки нефтепродуктов, который позволят нарастить поставки энергоресурсов на мировой рынок.

«Особо отмечу наши совместные планы по поводу реализации проекта «Север-Юг». Это позволит нам выйти к берегам Индийского океана и использовать эти маршруты к взаимной выгоде и к взаимному интересу»

– Путин

Также российский лидер рассказал о расширении двусторонних гуманитарных связей, напомнил, что в июне в Азербайджане прошли Дни культуры России, и пригласил азербайджанских друзей приехать на 10-й юбилейный Санкт-Петербургский международный культурный форум.

«В Азербайджане повсеместно и свободно используется русский язык, чувствуем, что эту тенденцию всячески поддерживает руководство Азербайджанской Республики. Ильхам Гейдарович, мы вам благодарны за это внимание к русскому языку. В стране действует более 300 школ с обучением на русском языке. Открыты филиалы МГУ, Московского медицинского университета им. Сеченова», - продолжил он. В Баку может быть создан российско-азербайджанский университет, этот вопрос, поделился глава государства, обсуждался сегодня на встрече в широком составе. К проекту от российской стороны подключится Санкт-Петербургский государственный университет.

«В России также многое делается для подготовки высококвалифицированных кадров для Азербайджана. В настоящее время в российских вузах обучается около 8 тысяч азербайджанских молодых людей, в том числе более тысячи за счет федерального российского бюджета»

– Путин

«В наших странах чтят подвиги советского народа в годы Великой Отечественной войны, помнят о том, что наши отцы, деды и прадеды вместе защищали нашу общую родину и внесли решающий вклад в спасение мира от нацизма. И мы с Ильхамом Гейдаровичем широко отметить грядущую 80-летнюю годовщину нашей общей великой победы», - заключил Владимир Путин.