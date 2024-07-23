Грузинского вина стало больше в РФ на 22%

Экспорт вина из Грузии в Россию в период с января по июль 2024 года вырос на 22%. Показатель превысил цифру в 44 тыс т вина, указали в Национальной службе статистики Грузии.

Грузия продолжает увеличивать объем экспорта своих качественных вин. Так, согласно отчету Национальной службе статистики республики за период с января по июль текущего года, Грузия экспортировала в Россию более 44 тыс т вина. Этот показатель на 22% выше, чем аналогичный показатель за 2023 год.

«Грузия экспортировала в Россию 44,7 тыс. тонн вина на сумму $121,4 млн. За семь месяцев прошлого года аналогичный показатель составил 36,5 тыс. тонн на сумму $99 млн. В общем объеме экспорта грузинских товаров доля вина составила 4,9%»

– Национальная служба статистики Грузии

Одним из ключевых факторов успеха грузинского виноделия является высокое качество его продукции. Грузия вложила значительные усилия в совершенствование технологий производства вина и восстановление старинных рецептов, что позволяет создавать уникальные сорта вин с превосходными вкусовыми характеристиками. Благодаря этому потребители по всему миру полюбили грузинское вино за его аутентичность и неповторимый вкус.

Другим важным аспектом, способствующим увеличению экспорта грузинского вина, является активное продвижение продукции на мировом рынке. Популярность грузинского вина растет не только благодаря его качеству, но и благодаря успешной маркетинговой стратегии страны. Грузия уверенно продвигает свои бренды за рубежом, участвует в международных выставках и конкурсах, что способствует повышению узнаваемости и привлекательности грузинского вина для иностранных потребителей.

Таким образом, рост экспорта вина в Россию на 22% за первую половину текущего года свидетельствует о высоком качестве грузинских вин и стремлении страны к расширению своего винодельческого потенциала.