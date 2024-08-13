Три дома горят под Краснодаром

Пожар охватил сразу три дома в пригороде кубанской столицы. В тушении принимают участие полсотни пожарных и более 15 единиц техники.

Сегодня под Краснодаром вспыхнул крупный пожар. Об этом сказано в заявлении, распространенном 19 августа управлением МЧС по Краснодарскому краю.

Площадь возгорания достигла 850 кв метров.

"Поступило сообщение о возгорании по адресу: Краснодар, поселок Белозерный, СНТ "Авиатор". По прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание травы и трех частных домовладений"

– пресс-служба управления

К настоящему времени пожар локализовали. Огонь тушат 54 человека, задействовано также 17 единиц техники.

Согласно последним данным, в результате пожара получили повреждения частный дом, две хозпостройки и четыре строительных вагончика.