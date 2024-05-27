Подготовку новой конституции планируется завершить в Турции за год

Переговоры по новой турецкой конституции могут завершиться осенью следующего года, сообщили в парламенте республики. Нынешняя конституция действует уже свыше четырех десятков лет.

В следующем году в Турции планируют завершить переговоры по разработке новой конституции. Такое заявление сделал 19 августа спикер парламента республики.

"Наш план состоит в том, чтобы завершить переговоры по новой конституции в течение года, то есть в период с октября 2024 года по октябрь 2025 года, и начать работу по ее принятию в новом законодательном году"

– Нуман Куртулмуш

Он подчеркнул, что через полтора месяца к процессу подготовки должны будут подключиться представители вузов, судебной власти, неправительственных организаций и общественности.

"Мы учтем мнение каждого. <…> Одной из основных задач парламента 28-го созыва является разработка современной, демократической, инклюзивной и всеобъемлющей конституции"

– спикер парламента

Он также акцентировал внимание на том, что видит у парламентариев желать принять новую конституцию.

Ранее президент Турции много раз заявлял о том, что республике пора обзавестись новой конституцией. Он подчеркивал, что нынешний текст конституции не соответствует сегодняшнему положению дел.