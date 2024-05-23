Вестник Кавказа

Эрдоган выступил с предложением изменить конституцию Турции

Эрдоган выступил с предложением изменить конституцию Турции
© Фото: Сайт президента Турции
Президент Турции выдвинул предложение о смене конституции страны, так как нынешний документ не соответствует реалиям современности и подрывает доверие к властям.

Нынешняя конституция Турции подрывает доверие к политике и должна быть изменена. С таким заявлением выступил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в годовщину госпереворота 1960 года, во время которого были убиты бывший премьер Аднан Мендерес и двое министров его правительства.

"Время переворотов и (военных) меморандумов в этой стране осталось позади. <…> Нынешняя конституция подрывает доверие к политике, Турция не может двигаться с ней вперед"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Он подчеркнул, что нынешний текст конституции не соответствует нынешнему положению дел и позорит всю страну.

Эрдоган также подчеркнул, что парламент страны обязан принять новый документ, так как это является его национальны долгом.

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