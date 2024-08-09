Альпинист из России отправился на поиски друга и пропал в горах Пакистана

В Пакистане при восхождении пропал выдающийся российский 47-летний альпинист Сергей Нилов. С группой товарищей он отправился на Гашербрум IV на поиски тела друга, погибшего год назад.

В прошлом году восхождение на пик Гашербрум IV в Пакистане альпинистов Сергея Нилова и Дмитрия Головченко обернулось трагедией - Головченко погиб. В этом году Нилов с группой отправился на поиски тела друга и без вести попал сам.

В начале августа пятеро опытных альпинистов из РФ, включая Сергея Нилова, Алексея Баутина, Евгения Яблокова, Михаила Миронова и Сергея Миронова, приступили к экспедиции на гору Гашербрум IV, чтобы найти тело погибшего год назад Головченко. Сообщается, что в субботу 17 августа на ледопаде на высоте случился обвал, этом произошло в то время, когда там работали Нилов и Мироновы.

«Связь с Ниловым пропала, а остальные двое получили повреждения разной степени тяжести»

– Федерация альпинизма России

Альпинисты находятся в сложной ситуации, у Сергея Миронова, предположительно, сломано бедро и ребра. Михаил и Сергей Миронов нашли рюкзак Нилова, у них есть еда и горелка. Альпинисты застряли на высоте 6200-6400 метров.

Двое других участников экспедиции Баутин и Яблоков сняты с высоты 6100, в момент обвала они находились в лагере.

Пакистанская армия 18 августа совершая облет обнаружила Нилова, однако плохие погодные условия не позволили провести операцию. Сегодня спасатели предпримут новую попытку подняться, чтобы снять с горы пострадавших альпинистов.

Сергей Нилов – чемпион РФ по альпинизму, лауреат международной премии «Золотой ледоруб».

Пик Гашербрум IV (7925 м) – 17-я высочайшая вершина мира, гора находится в Пакистане в горной системе Каракорум.