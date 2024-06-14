В России признали нежелательной работу «Фонда Клуни за справедливость». Ее основали актер Джордж Клуни и его жена, которая участвует в деле против Рубена Варданяна.

Проармянский «Фонд Клуни за справедливость» признан нежелательным на территории России, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры страны.

По данным надзорного ведомства, данная организация ведет деятельность, которая направлена на дискредитацию России, поддержку экстремистов и террористов.

Стоит отметить, что фонд был основан в Нью-Йорке актером Джорджей Клуни и его женой Амаль, считающей себя «юристом в области международного права».

Семью Клуни связывают дружеские отношения с экс-«госминистром» ликвидированного на территории Азербайджана сепаратистского образования Рубеном Варданяном.

Амаль в последние годы активно участвует в защите одного из главарей бывшего сепаратистского режима и периодически пытается организовать нападки на Азербайджан.