Вестник Кавказа

Жителей и гостей Пятигорска предупредили об антитеррористических учениях

Пятигорск
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Учения антитеррористической направленности состоятся в скором времени в Пятигорске. Население и туристов просят сохранять спокойствие.

Антитеррористические учения будут проводиться через несколько дней в Пятигорске (Ставропольский край), рассказали в пресс-службе УФСБ по региону.

Учения организует краевой оперативный штаб.

"5 декабря на территории Пятигорска будет проводиться антитеррористическое учение с целью отработки взаимодействия силовых ведомств"

– управление

Жителей Пятигорска и туристов призывают не создавать препятствий правоохранителям, оставаться спокойными, не паниковать и не давать другим впадать в панику, а также избегать публикации ложной информации.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
650 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.