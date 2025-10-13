Жителей и гостей Пятигорска предупредили об антитеррористических учениях

Учения антитеррористической направленности состоятся в скором времени в Пятигорске. Население и туристов просят сохранять спокойствие.

Антитеррористические учения будут проводиться через несколько дней в Пятигорске (Ставропольский край), рассказали в пресс-службе УФСБ по региону.

Учения организует краевой оперативный штаб.

"5 декабря на территории Пятигорска будет проводиться антитеррористическое учение с целью отработки взаимодействия силовых ведомств"

– управление

Жителей Пятигорска и туристов призывают не создавать препятствий правоохранителям, оставаться спокойными, не паниковать и не давать другим впадать в панику, а также избегать публикации ложной информации.