Жителей Грузии призвали проявить осторожность из-за непогоды

В Грузии, особенно в ее прибрежных районах, по-прежнему сохраняются неблагоприятные погодные условия. В связи с этим жителей страны просят проявить бдительность.

Служба по управлению чрезвычайными ситуациями обратилась к жителям Грузии в связи с ухудшением погодных условий.

"Призываем население, особенно граждан, находящихся в приморских регионах, воздержаться от перемещения вблизи береговой линии из-за шторма и непогоды" – пресс-служба

Согласно прогнозу синоптиков, до конца сегодняшнего дня, а также 28 ноября в республике ожидается шторм 7-8 баллов, а в горных районах будут идти дожди, сопровождающиеся сильным ветром.

Ранее на несколько городов, расположенных на черноморском побережье Грузии, обрушился восьмибалльный шторм.