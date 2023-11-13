Грузия вновь не пускает фуры на Военно-Грузинскую дорогу

Из-за обильного снега Грузии пришлось запретить проезд наиболее тяжелых грузовиков по одному из участков Военно-Грузинской дороги в сторону России. Всем остальным можно ехать лишь без остановок и через тоннели, защищающие машины от лавин.

Как рассказали сегодня в Минрегионе Грузии, ведомство было вынуждено в очередной раз запретить движение большегрузных автомобилей с прицепами и полуприцепами по Военно-Грузинской дороге из-за слишком больших снежных осадков. Дорога для фур закрыта не вся, а только на участке Гудаури-Коби.

"Из-за снега и низкой температуры на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс передвижение прицепного и полуприцепного автотранспорта запрещено"

– Минрегионразвития Грузии

В ведомстве подчеркнули, что все остальные участки Военно-Грузинской дороги доступны для движения грузовиков с прицепами и полуприцепами, что, впрочем, не меняет общей картины: без Гудаури-Коби грузовой транспорт вновь не может проехать из Грузии в Россию и наоборот по единственному наземному маршруту, соединяющему два государства.

Легковые автомобили и малотоннажные грузовики могут проехать по Гудаури-Коби с двумя ограничениями: им запрещено останавливаться по пути и ехать они могут только по тоннелям, гарантирующим защиту транспорта от схода лавин.