Грузия вновь не пускает фуры на Военно-Грузинскую дорогу

Как рассказали сегодня в Минрегионе Грузии, ведомство было вынуждено в очередной раз запретить движение большегрузных автомобилей с прицепами и полуприцепами по Военно-Грузинской дороге из-за слишком больших снежных осадков. Дорога для фур закрыта не вся, а только на участке Гудаури-Коби.
"Из-за снега и низкой температуры на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс передвижение прицепного и полуприцепного автотранспорта запрещено"
– Минрегионразвития Грузии
В ведомстве подчеркнули, что все остальные участки Военно-Грузинской дороги доступны для движения грузовиков с прицепами и полуприцепами, что, впрочем, не меняет общей картины: без Гудаури-Коби грузовой транспорт вновь не может проехать из Грузии в Россию и наоборот по единственному наземному маршруту, соединяющему два государства.
Легковые автомобили и малотоннажные грузовики могут проехать по Гудаури-Коби с двумя ограничениями: им запрещено останавливаться по пути и ехать они могут только по тоннелям, гарантирующим защиту транспорта от схода лавин.