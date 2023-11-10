Военно-грузинская дорога снова доступна для легковых машин и автобусов

В Грузии после неблагоприятной погоды расчистили свою часть Военно-грузинской дороги. В понедельник там в пробке со стороны России застряли более 1,2 тыс автомобилей.

Военно-грузинской дорогой снова могут пользоваться легковые машины и автобусы. Об этом информирует региональное управление МЧС по Северной Осетии.

Проезд был открыт 40 минут назад.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии (...) разрешено движение легковых автотранспортных средств и автобусов, за исключением большегрузного автотранспорта, на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс - в обоих направлениях с 10:00 мск 22 ноября"

– региональное управление ведомства

Напомним, накануне вечером дорогу открыли для легковых автомобилей, однако в скором времени вновь были вынуждены закрыть.