Зимний турпоток из РФ в Грузию вырос на 36%

Российский турпоток в Грузию увеличился на 36%, а интерес к горнолыжным курортам вырос от 15 до 50% по данным трех туроператоров. Самым популярным по-прежнему остается крупнейший курорт на южных склонах Большого Кавказского хребта.

Туроператоры сообщают о повышении спроса на грузинские горнолыжные курорты у туристов из России этой зимой, данные различаются в зависимости от компании. В среднем данные соотносятся со статистикой пограничной службы ФСБ России, заявившей о росте турпотока из России в Грузию на 36% (250 тыс человек).

Представительница компании "Интурист" Дарья Домостроева сообщила, что в текущем сезоне горнолыжными турами в Грузии интересуются на 15% больше людей, чем в прошлом. PR-директор добавила, что в основном бронь осуществляется за две недели до путешествия, так как лыжники хотят быть уверены в благоприятных погодных условиях и наличии снега на трассе. Наибольший интерес для горнолыжников, по данным Домостроевой, вызывают туры, позволяющие не только насладиться главным зимним видом спорта, но и побывать в столице Грузии.

Коммерческий директор площадки для покупки авторских туров YouTravel.me Валерий Бритаус заявляет о стабильном положении Грузии на позиции лидера зимнего туризма среди россиян, чей спрос в 2025 году вырос, согласно данным компании на 35%. Бритаус отмечает популярность программ, которые организуют досуг путешественников вокруг культурно-гарстрономических активностей в Тбилиси, Кахетии, Сванетии на Казбеке.

Руководительница отдела рекламы и связей с общественностью компании Tez Tour заявляет о рекордном увеличении турпотока российских горнолыжников в два раза, при этом пользователи данной платформы бронирования планируют поездки за два-три месяца.

Несмотря на некоторые различия в статистических при общей положительной динамике, все три туроператора единогласно сходятся во мнении о наиболее популярном горнолыжном курорте Грузии среди россиян – крупнейшем курорте страны Гудаури.