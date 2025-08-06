Жилищное строительство на Ставрополье на 25% отстает от сроков

В Ставропольском крае до 25% возводимого нового жилья сдается с опозданием, рассказали в Минстроительства региона.

Министр строительства и архитектуры Ставропольского края Андрей Уваров рассказал о том, что в регионе есть проблема со своевременной сдачей застройщиками домов.

"Проблема такая существует. По объемам, примерно 20−25% строящихся домов выходят за рамки первоначального срока"

– Уваров

Министр пояснил, что в такой ситуации дольщикам должны быть направлены уведомления о переносе сроков сдачи дома, после чего заключаются дополнительные соглашения.