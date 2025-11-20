Землетрясение в Турции зафиксировали сейсмологи

В воскресенье Турцию сотрясло землетрясение. Магнитуда явление составила 4 балла. Данных о пострадавших нет.

Очередное землетрясение зафиксировали в Турции – 30 ноября сейсмическая активность имела место в провинции Кютахья в районе Гедиз, информирует Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).

Магнитуда землетрясения оценивается в 4 балла, очаг залегал на глубине 10,3 км.

В настоящее время сообщений о том, что в результате подземных толчков кто-то пострадал или произошли разрушения, нет.

Кютахья находится на западе Турции, в 300 км от Стамбула.