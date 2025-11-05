Вестник Кавказа

Землетрясение произошло в пятницу в Балыкесире

Трещина на доме
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Турецкие сейсмологи зафиксировали сегодня рано утром землетрясение в северо-западной части республики. Его магнитуда составила 4,2.

Утром 7 ноября северо-запад Турции потрясло землетрясение. Об этом информирует местное Управление по борьбе со стихийными бедствиями и ЧС.

Магнитуда подземных толчков, зарегистрированных ближе к 06:00, составила 4,2. Их эпицентр располагался в районе Сындыргы города Балыкесир.

Очаг землетрясения залегал на глубине около 14,7 тыс метров.

Согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

