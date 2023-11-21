Землетрясение не сказалось на работе AZAL

Землетрясение в Азербайджане не повлияло на деятельность «Азербайджанских авиалиний». Все рейсы осуществляются в штатном режиме. Ранее недалеко от Баку ощущались подземные толчки.

Азербайджанский авиаперевозчик AZAL продолжает свою работу по расписанию, несмотря на землетрясение, которое произошло на территории Азербайджана, сообщает пресс-служба компании.

Там отметили, что все пассажирские рейсы осуществляются в штатном режиме, комфорт и безопасность всех клиентов гарантированы.

Землетрясение в Азербайджане

Напомним, недалеко от Баку произошло землетрясение магнитудой 5,6. Эпицентр располагался в Каспийском море на глубине 68 км. Подземные толчки ощущались не только в Азербайджане, но и в Дагестане.