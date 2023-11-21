Баку потрясло сильное землетрясение

Сегодня утром в столице Азербайджана ощущалось сильное землетрясение, эпицентр которого находился в Каспийском море.
Жители Баку сегодня утром ощутили сильное землетрясение, магнитуда которого составляла 5,6, сообщил Азербайджанский центр сейсмологической службы.
Землетрясение было зафиксировано в 08.20 (07.20 мск), подземные толчки длились несколько минут, и, несмотря на то, что его эпицентр находился в Каспийском море в 60 км к востоку от станции Сиязан и залегал на глубине 68 км, колебания почвы ощущались на всей территории Азербайджана, передает Trend
"Подземные толчки ощущались в Баку и окрестностях города. Сообщений о каких-либо разрушениях или пострадавших в этой связи не поступало"
- МЧС Азербайджана
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