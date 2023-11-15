В Стамбуле произошло 5-балльное землетрясение

Поблизости от Стамбула случилось землетрясение на 5 баллов. Данных о пострадавших и разрушениях нет.
Этим утром неподалеку от Стамбула случилось землетрясение магнитудой 5-5,1 балла.
Толчки были зафиксированы южнее Стамбула на берегу Мраморного моря. В 10:42 в Ялова толчки магнитудой 5,0 повторились дважды. Немного дальше от Стамбула в города Муданья в Бурсе магнитуда природного явления составила 5,1, здесь располагался эпицентр, очаг был расположен на глубине менее 5 км.
В Стамбуле толчки ощущались, о разрушениях не сообщается.
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